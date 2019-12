Boer Teun de Jong: "ME probeerde de boeren te provoceren"

De analyse van Bregman dat er een dreigende en intimiderende sfeer was, deelt De Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond niet. "Het was eerder andersom. Omdat de ME niets te doen had, liet de ME met opzet dierenactivisten toe om te demonstreren tussen de boeren op het Malieveld. Met de doelstelling om wat rottigheid te krijgen zodat ze konden ingrijpen, omdat ze daar maar de hele dag wat rondgehangen. Maar de boeren zijn niet op deze provocatie ingegaan."

Drank

Er zou ook sprake zijn geweest van drankmisbruik. "In het stuk wordt beschreven of het een dronken zooitje ging, dat was absoluut niet aan de hand. Voor mijn gevoel is het zeer ordelijk verlopen. De overheden waren verrast door de massaliteit. Er mochten maar 75 trekkers op het Malieveld, maar er kwamen wel meer dan tweeduizend in de stad en ook het strand van Scheveningen stond vol. Ze waren overweldigd door al die trekkers."

Volgens hem heeft de politie daar goed op gereageerd door al die trekkers te laten gaan. "Als ze anders op allerlei plaatsen in de stad moesten staan, was de hele stad op slot gekomen. Het was verstandig en tactvol om de mensen bijeen op het Malieveld te brengen. Daar was ook een manifestatie met sprekers en de catering was goed geregeld. Er was geen druppel alcohol te krijgen. Er zijn altijd uitzonderingen, dat een paar jongelui naar een supermarkt gingen om wat bier te halen, maar dat gebeurt in het normale leven ook."

Agractie, de organisator van de eerste grote boerendemonstratie op het Malieveld in Den Haag, stelt dat de instanties daar de zaak zelf niet goed geregeld hadden. Zo was het juist de politie die de boeren met hun trekkers de snelwegen opstuurden. Juist om overlast op de provinciale wegen te voorkomen.