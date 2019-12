Veel vraag naar vakantiehuisjes op een vuurwerkvrij park

Ook de grote campings It Wiid by Earnewâld en de Kuilart bij Koudum zijn deze kerstvakantie voor het eerst officieel vuurwerkvrij. Ook op deze twee locaties zitten alle 70 vakantiehuisjes vol, vertelt eigenaar Annelie Bleckman. "Honden zijn deze kerstvakantie voor het eerst welkom bij ons, en dat merk je meteen. Ik denk dat deze nieuwe aanpak een blijvertje wordt."

Een van de gasten op camping It Wiid is Bono, een 9-jarige Ierse zetter uit Zeist. "Thuis moet ik hem echt naar buiten duwen, zo bang is ie", vertelt Bonos baasje Sabine Geurts. "Het gaat niet alleen om oudjaar, het geknal begint al dagen eerder."

In Earnewâld komen hond en baasje weer tot rust. Eigenaar Bleckman voet eraan toe dat ze niet principieel tegen vuurwerk is. "Maar ik denk dat het goed is dat er gebieden zijn zonder vuurwerk. Ons park ligt in een nationaal park en daar past de status vuurwerkvrij heel goed bij."