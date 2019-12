Duizend Dagen: #5 Het gevoel van veilig

Tijdens het 'vreemdelingendebat' dat de Tweede Kamer in 1992 voerde, stonden twee mannen lijnrecht tegenover elkaar. Met beide hoofdrolspelers van toen, oud-staatssecretaris Aad Kosto en directeur John van Tilborg van stichting INLIA, blikken we terug. Hoe denken ze nu over kerkasiel? En hoe kon het kerkasiel van Rottevalle uitmonden in zo'n uitputtingsslag? Intussen gonst het in Rottevalle, dat voorbereidingen treft voor een reüniedienst in de kerk. De spanning stijgt: komt de familie wel? En lukt het om 25 jaar na dato de 'cirkel rond te maken'?