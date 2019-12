Sven Kramer: "Zo slecht gaat het helemaal niet"

Het was geen geweldige rit, vond Bergsma. "Degelijk. Het was meer werken, ik moest ervoor vechten. Dat wil je liever niet, want dan kom je tekort. Ik zat een paar keer te kloten met de wissel. Toen liet ik 'm zomaar oplopen naar 30,0. Dan mis je direct de aansluiting met die mannen."

Op zondag staat voor Bergsma nog de 10 kilometer op het programma. Daarop moet hij bij de beste twee eindigen om zich te plaatsen voor het WK. "Dat is toch meer mijn favoriete afstand, daarop wil ik me plaatsen. Dit was deel een, op de 10 kilometer hoop ik dat het dan ook lukt." Mogelijk krijgt hij er met Sven Kramer nog wel een concurrent bij. "Hij is een geduchte tegenstander. Ik moet ervoor zorgen dat ik zelf een goede rit neerzet. En als dat niet genoeg is, dan zijn er gewoon twee beter."