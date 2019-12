Definitief geen dorpshuis Feanwâlden: "Alleen maar problemen gehad"

Die problemen waren niet onderling. De problemen die de stichting heeft, zijn met de gemeente. "We zijn ook begonnen met een bezwaarschriftprocedure. We willen alles boven tafel hebben. Het moet duidelijk zijn hoe dit heeft kunnen verlopen."

De afgelopen week heeft de stichting het nog een keer geprobeerd. "We hebben wat bekende Feanwâldsters bereid gevonden om toch eens met de gemeente te praten. Als we een goedkopere investering hebben, zou er dan nog ruimte zijn op de agenda?" Nee, was de conclusie. "Maandag heeft die groep een gesprek gehad met vier fracties. Daaruit is gebleken dat er geen draagvlak is om het nog een keer op de agenda te krijgen. Dan is het einde oefening. Als de gemeente wegvalt als co-financier, dan wil niemand meer sponsoren of op een andere manier iets bijdragen."