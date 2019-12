Zilver op 5000 meter voor Kramer bij comeback, Roest wint

Net als een week geleden leek Kramer niet veel last te hebben van z'n rug. Zijn race was met allemaal rondjes in de 29 seconden mooi vlak en bovendien kon Kramer nog versnellen na 3.000 meter. Het bracht hem naar 6.10,91 en daarmee was hij bijna drie seconden sneller dan de tijd die hij vorig jaar reed op de NK afstanden.

De rit van Bergsma was niet zo vlak als die van Kramer en bovendien had de man uit Aldeboarn niet zo'n machtige versnelling in huis als Kramer. Daardoor moest Bergsma genoegen nemen met de derde plaats. Dat levert hem wel een ticket op voor het WK afstanden.

Roest reed lang een kleine seconde onder de tijd van Kramer. In de slotrondes kon hij zelfs nog versnellen en kwam hij nog dicht bij het baanrecord van de Rus Danila Semerikov. Uiteindelijk was zijn 6.09,79 goed voor de vijfde tijd ooit op Thialf.