Grote kerstboom Schiermonnikoog heeft geen ballen, maar afval van MSC Zoe

De speciale kerstboom is vrijdag in het centrum van het dorp neergezet en ontstoken in aanwezigheid van burgemeester Ineke van Gent en leden van het team Waterzooi. De kerstboom is een tijdelijk aandenken aan de containerramp en een roep tot bezinning. Die oproep is om minder spullen te kopen, minder plastic te gebruiken en te kiezen voor duurzame materialen.

Waterzooi

Waterzooi is een project dat naar aanleiding van de containerramp het bewustzijn over de gevolgen van plastic afval voor het milieu wil vergroten. Dat doen ze door clean-ups en andere creatieve uitingen, zoals deze speciale kerstboom.