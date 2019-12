Wüst en De Jong komen op 1500 meter niet aan tijd Wijfje

Wijfje rijdt onder coach Henk Hospes voor het Gewest Fryslân. Het is haar eerste nationale titel.

Reina Anema moest genoeg nemen met een zevende plaats in 1.57,43. Twee jonge schaatssters van het Gewest Fryslân konden zich laten zien op dit NK. Sprintjuniorenkampioen Femke Kok reed in een tijd van 1.59,81 naar de 14e plaats. Myrthe de Boer was met haar zeventien jaar de jongste deelnemer op deze afstand en eindigde als twintigste in 2.02.97.