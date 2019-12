Drie woninginbraken in Dronrijp tijdens de kerst

Minstens twee van die drie inbraken waren op tweede kerstdag. De eerste aan It String en die avond ook aan It Stimlân. Ook aan de Hoyte Roucomastrjitte hebben inbrekers een huis geprobeerd binnen te komen. Dat was tussen dinsdagmiddag en vrijdagochtend.

De politie vraagt getuigen om zich te melden. Sommige inwoners van het dorp denken dat ze op tweede kerstdag twee jonge inbrekers hebben gezien. Ze hebbend e politie gebeld. Er is nog geen nieuws over aanhoudingen.