Oppositie Ameland wil extra raadsvergadering over uitstel plannen jachthaven

Niet alleen de oppositie zet vraagtekens bij de situatie. Fractievoorzitter Irma Marinus van coalitiepartij PvdA zegt dat het teleurstellend is dat de raad niet is gekend in het collegebesluit. Ze snapt wel dat er voorlopig nog geen besluit over de jachthaven is genomen.

College is zich van geen kwaad bewust

Het Amelander colelge is zich van geen kwaad bewust: "Het college ziet geen tegenstelling tussen de opdracht van de raad en de insteek om eerst bij de gebruikers van de jachthaven alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zie dat maar als stap één in de uitvoering. De raad had bij de behandeling opgeroepen de uitvoering zorgvuldig aan te pakken", is de reactie uit Ballum.