Jesper Hospes vijfde op 500 meter bij NK afstanden: "Een heel mooi prijsje"

Met zijn vijfde plaats mag Hospes in principe naar de wereldbekerwedstrijd in Calgary, begin februari. "Ik sta hier beter en meer tevreden dan vorig jaar. Ik ben hier zeker blij mee", zei de Feanster na afloop.

Toch durft hij nog niet helemaal blij te zijn, want eerder is Hospes al eens thuis gelaten door de selectiecommissie van de schaatsbond. "Ik houd een heel kleine slag om de arm, want ik ben twee jaar op rij niet gestuurd. Ik weet niet wat ze nu uit de hoed toveren. Maar vijfde volstaat volgens de regels. Ik ga ervan uit dat het een heel mooi prijsje is."

Twee keer deed Hospes het beter op de NK afstanden. In 2012 en 2014 werd hij vierde. Zijn vijfde plaats is wel beter dan bijvoorbeeld afgelopen jaar, toen hij negende werd.