Al drie jaar geen inbraken opgelost op Terschelling, maar geen zorgen bij burgemeester

Op Terschelling en Ameland zijn de laatste drie jaar geen woninginbraken opgelost. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Op Terschelling zouden er in die periode vijftien inbraken zijn geweest. Burgemeester Bert Wassink komt zelf tot andere cijfers: "Bij statistieken over woninginbraken zag ik dat het van 2015 tot en met 2018 in totaal om vijf inbraken ging."