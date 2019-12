Bette Dam na boek over talibanleider: "Afghaanse overheid wil me zwartmaken"

Bette Dam vertelt over haar ontdekking: "Ze waren in de volle veronderstelling dat Mullah Omar de oorlog tegen de Amerikanen en Nederlanders organiseerde vanuit de bergen in Pakistan. Maar daar was ook niets bekend over hem. Er was geen foto, niemand had iets over hem gehoord. Het boek gaat over wat je eigenlijk kunt vinden als je er echt naar op zoek gaat. Na vijf jaar heb ik geconcludeerd dat hij nooit in Pakistan is geweest en dat hij het grootste deel van die tijd op loopafstand van een Amerikaanse basis in Afghanistan woonde en dat hij daar niets mee heeft gedaan. Dat hij zo'n monster was, dat was dus niet terug te vinden."

Minder naar de Amerikanen kijken

"Een Amerikaanse auteur die veel over de CIA schrijft, zei: dat is wel mogelijk, omdat wij gewoon een soort tunnelvisie hadden op Pakistan. Wij hebben heel erg gezocht, maar vooral in Pakistan. Voor mij was dat ook zo. Ik weet nog goed dat ik op een moment dacht: hij is helemaal niet gevlucht, hij zit hier gewoon."