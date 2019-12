UPDATE: Slagboom Afsluitdijk kapot, maar verkeer kan weer rijden

Na een poosje was er een weginspecteur bij de plek van het ongeluk om het verkeer weer te laten rijden. Verkeer naar Noord-Holland ging over de reservebrug en richting Fryslân over de bestaande brug, nadat de auto was geborgen.

Een rijbaan beschikbaar

Door werk aan de Afsluitdijk was er nog maar een rijbaan beschikbaar. Daar moest het verkeer in beide richtingen dus overheen. De aangereden slagboom hangt schuin over de weg.

Omrijden door Flevoland

Bij Den Oever stond er een lange file in beide richtingen. Het verkeer werd omgeleid door Flevoland. In Fryslân was er een omleiding ingesteld bij Joure en in Noord-Holland bij Zaandam.