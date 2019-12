Vrijdagmarkt: wat was 2019 eigenlijk voor jaar?

Uit meerdere reacties blek dat mensen blij waren dat het met de gezondheid goed ging: "Dit was voor mij een best jaar, want ik ben gezond!" De andere kant was dat er wat dit betreft ook: "In maart is mijn man overleden, dus dit is een heel verdrietig jaar. Ik kan nog wel genieten hoor, van de kinderen en de kleinkinderen bijvoorbeeld. Maar het is wel een jaar waarin eigenlijk alles voor mij veranderde".

Een andere vrouw werd dit jaar geconfronteerd met borstkanker. "Het was een verschrikkelijk jaar. Ik ben blij dat het voorbij is. En voor de toekomst ben ik ook wel wat angstig, maar ik ga er voor!" Ook werd er, onbewust, een link gelegd met de kersttoespraak van de Koning. "Ik kijk de andere in de ogen als er wat is geweest, en zeg: 'Het is oké.' Niet om het zeggen, maar omdat ik het meen!"