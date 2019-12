Omrop TIP: Sportmomenten 2019

Vrijdag wordt de top 10 bekendgemaakt met de mooiste Friese sportmomenten, waar eerder op kon worden gestemd. Het publiek en een vakjury hebben uitgemaakt wat het mooiste sportmoment van 2019 is. Even lekker terugkijken op het sportjaar, op alle hoogte- en dieptepunten. Het komt vrijdag allemaal voorbij in het programma Sportmominten 2019. De uitzending begint om 17.15 uur en wordt ieder uur herhaald.