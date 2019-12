Cijfers dodelijke verkeersslachtoffers bekend: met name ouderen

"Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel, dat betreuren we. Dat er elf van de twintig slachtoffers 60+ was, is wel opvallend. Het is een kwetsbare groep", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Volgens de politie hebben er in 2019 tot 24 december 20 dodelijke ongelukken plaatsgevonden. Dat aantal kan nog oplopen omdat de data van ziekenhuizen nog niet bekend zijn gemaakt. Het gaat alleen om cijfers die geregistreerd zijn door de politie. De ziekenhuiscijfers worden pas in april door het CBS bekendgemaakt.

De cijfers

De maand augustus eiste de meeste slachtoffers: vier. In mei en september zijn er geen dodelijke ongelukken geweest. Van de twintig verkeersslachtoffers waren er 15 man en 5 vrouw. Bij zes van de dodelijke ongelukken ging het om een eenzijdig ongeluk. Onder de doden zijn zes automobilisten, vier fietsers, drie motorrijders, twee scooterrijders, twee scootmobielrijders, één bromfietser, één voetganger en één bijrijder in een auto.

Er zijn 2 doden gevallen tussen de 10-20 jaar, vijf tussen de 20-30 jaar, één tussen de 40-50 jaar, één tussen de 50-60 jaar, drie tussen de 60-70 jaar, zeven tussen de 70-80 en één tussen de 80-90.

Illusie

"Ik denk dat het een illusie is dat we verkeersdoden helemaal kunnen voorkomen", zegt gedeputeerde Avine Fokkens. Zij is voorzitter van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en gedeputeerde voor verkeer en vervoer. "We hebben al behoorlijk geïnvesteerd in infrastructuur de afgelopen jaren. Dat blijven wij doen. Dan gaat het ook over betere fietssnelroutes en verkeerscampagnes. We praten over een pakket van 20 miljoen, naast wat het Rijk uit wil geven. Dus in die zin doen we al veel, maar we kunnen nooit helemaal voorkomen dat er verkeersdoden vallen."

Educatie, handhaving en infrastructuur

Dat betekent volgens de gedeputeerde niet dat er niets gebeurt. "Daar waar we zien dat er problemen zijn, kunnen we die aanpakken. Maar we hebben ook 5,5 miljoen uitgetrokken voor fietssnelroutes, zodat fietsers bijvoorbeeld sneller van Drachten naar Heerenveen kunnen komen, als voorbeeld. Onze verkeersspecialist van het ROF, geeft met name een drieslag aan: educatie, handhaving en infrastructuur. Als je op één van die punten een steek laat vallen, dan krijg je dat altijd terug. Daarnaast heeft de minister bekendgemaakt dat ze voor de komende tien jaar een half miljard uit wil trekken voor verkeersveiligheid."