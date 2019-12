VIDEO: Wat zijn 'Mührens Mooiste'?

De eerste seizoenshalft is afgerond en SC Cambuur lijkt op weg naar het kampioenschap. Het eerste halfjaar had veel hoogtepunten: de omhaal van Mac-Intosch, de stift van Oratmangoen en de doelpuntenregen van Mühren. Het Cambuur Sjoernaal halfjaaroverzicht laat alle hoogtepunten van de eerste seizoenshelft zien! Zaterdag 28 december is het te zien bij Omrop Fryslân op televisie na Fryslân Hjoed en It Waar. Natuurlijk is het halfjaaroverzicht ook te bekijken via internet en de Omrop-app.