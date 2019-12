Winkelgebied Oosterwolde moet gezamenlijk worden aangepakt

Eind afgelopen jaar ontstond er onduidelijkheid over de toekomst van het centrum van Oosterwolde omdat er geen volledige visie was. Ook de uitwerking van het bestemmingsplan voor het Oude Dorp zorgde voor een dilemma rondom een compact centrum.

Het proces om tot een eindrapport te komen is begeleid door een adviesbureau. In het rapport staat dat er eigenlijk drie winkelgebieden zijn die elkaar aanvullen, van de nieuw te bouwen Lidl tot de Poiesz. De brug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart is het verbindingspunt.