Officier van justitie: handhaven is mislukt met boerenprotesten

De politie heeft bijna geen boetes uitgedeeld met de protestacties van de boeren en de bouwers. Volgens officier van justitie Linda Bregman heeft dat met name te maken met de trekkers: "Tractoren, zo hebben we gemerkt, zijn heel moeilijk te stoppen. Je kan blokkades oprichten, maar op plekken waar geen vangrail is rijden ze gewoon de weg af. Het weiland in. Om de blokkades heen. En weer de snelweg op. Dat ze geen kenteken hebben, is voor de handhaving ook lastig."

Bregman zat als gebiedsofficier voor Den Haag uit naam van het Openbaar Ministerie in de SGBO (Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden), samen met de politiecommandanten en gemeenteambtenaren.

Klem zetten

Met een grote trekker kan worden geïntimideerd, meent de gebiedsofficier. "Ik heb de nodige filmpjes op internet gezien, dus ik weet: als jij als motoragent door een heel groot bouwvoertuig klem wordt gezet, of als je vanuit je voertuig ziet dat een tractor langzaam op je inrijdt Ik weet niet of je er wel eens naast gestaan hebt, maar alleen de wielen van zo'n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene."

Escaleren

Het viel Bregman ook op dat er veel alcohol werd genuttigd. "Er was veel alcohol in het spel. En het grote publiek stond vrij massaal achter de demonstranten. Dan zit je met dilemma's. Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico's van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?"

Keuzes maken

Desondanks zegt gebiedsofficier Bregman wel dat er keuzes zijn gemaakt. "Feitelijk kunnen we constateren dat we hebben gefaald in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg, en daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zo veel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.

Ook schrijft ze: "In de aanloop naar de boerendemonstatie van 1 oktober is altijd het uitgangspunt geweest dat de Wegenverkeerswet gewoon gehandhaafd zou worden: tractoren mogen niet op de snelweg. De burgemeester heeft lang volgehouden dat er drie tractoren mochten komen op het Malieveld, en de dag voor de demo is besloten dat er 75 mochten komen. Nou, ik ging naar bed en werd wakker in een totaal andere werkelijkheid."