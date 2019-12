Jubileum Slach om 'e Toer bij Surhuizum: 1.200 liter snert uitgedeeld

Er zijn drie afstanden voor de wandelaars: 10, 20 en 30 kilometer. De wandelaars die de langste afstand lopen, zijn voor acht uur in de ochtend al begonnen. De start is bij MFC De Delfeart in Suhuizum. De wandelaars steken ook de grens over om in het Groninger Westerkwartier een stuk te lopen.

Naar Trimunt

"Het is een echte winterwandeltocht, met van alles er op en er aan. Van Surhuizum naar Surhuisterveen, een stukje van Drachtstercompagnie en dan in de richting van Trimunt," vertelt Loonstra van de organisatie. De tocht loopt over gewone wegen, maar ook over oude paden en routes die anders dicht zijn voor het publiek. De tocht eindigt weer in De Delfeart aan de Bartemerwei.

"Op vijf locaties staan onze mensen op de route. In een gebouw van Staatsbosbeheer komt alles weer bij elkaar, er zijn oliebollen en chocolademelk," zegt Loonstra.