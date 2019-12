Fries Museum heeft quotum aankoop en presentatie vrouwelijke kunstenaars

De laatste jaren doen steeds meer musea er wat aan om de disbalans tussen mannen en vrouwen in museumcollecties aan te pakken. Musea proberen nieuwe perspectieven te tonen, zoals die van minderheidsgroepen. Uit het onderzoek van De Volkskrant blijkt dat gemiddeld maar zo'n 17 procent van de collectiestukken in de Nederlandse musea gemaakt is door een vrouw. Daarbij gaat het niet om de historische objecten, want in het verleden was het voor vrouwen moeilijker om kunstenaar te worden.