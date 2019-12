Nij Smellinghe deelt weer vuurwerkbrillen uit: letsel vaak aan het oog

"Of het helpt is natuurlijk moeilijk in getallen uit te drukken," geeft Van Klink aan. "Als je kijkt naar de cijfers zie je dat het aantal vuurwerkslachtoffers wel afneemt, maar dat is met name bij kleine kinderen en ook de ernstige gevallen nemen af."

De oogarts ziet dat het met name bij volwassenen misgaat. "Als we die vuurwerkbrillen uitdelen, denken de ouders er vaak wel aan om de kinderen een vuurwerkbril op te zetten, maar het zelf niet doen. Daar is duidelijk nog winst te behalen.

Maatschappelijk geaccepteerd

Een vuurwerkverbod zou eigenlijk het beste zijn. "Maar het is een maatschappelijk geaccepteerd feest. Wij zouden misschien zeggen, laat het alleen door professionals afsteken. Maar dat lijkt nog niet reëel te zijn. Als je het vuurwerk dan afsteekt, doe het dan op de één-na-beste manier, met een vuurwerkbril."

Schade 'beyond repair'

Al het vuurwerk kan voor verwondingen zorgen, zwaar en licht vuurwerk. "Het bekende babyvuurpijltje kan makkelijk in het oog komen of achter een gewone bril langs schieten en veel schade veroorzaken. Maar je ziet dat er veel illegale nitraatbommen en dergelijke zijn, dat soort vuurwerk veroorzaakt ook schade 'beyond repair.' Het aantal zeer dramatische letsels is toegenomen, maar dan heb je vaak al meer nodig dan een oogarts alleen."

Van Klink hoop dat het uitdelen van de brillen een beetje helpt. "Het is een selffulfilling prophecy. Als twee kinderen ze dragen is het opvallend, als vier ze dragen begint het een trend te worden en als de hele klas ze draagt val je op als je er niet een draagt. Dat moeten we eigenlijk bewerkstelligen."