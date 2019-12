Van der Meers boodschap na zijn openhartoperatie: "Kom voor jezelf op"

De operatie verliep volgens plan. Er waren geen complicaties. Van der Meer zelf maakte zich voorafgaand eigenlijk helemaal geen zorgen. Zijn vrouw Baukje had het er moeilijker mee. Zij was toch bang dat er iets mis zou gaan en toen ze de beelden van de operatie later zag, vond ze het opnieuw spannend.

Op dit moment van de Van der Meers weer aardig actief. De revalidatie heeft wel even geduurd, en ging langzamerhand beter. Nu kan Klaas van der Meer weer veel doen. De traptreden vliegt hij zo weer op. Fietsen doet het echtpaar ook en in de tuin werken is voor Klaas goed te doen. Het gaat volgens vrouw Baukje allemaal wel wat langzamer, maar dat is ook de leeftijd, zeggen ze. Dat Van der Meer geen hele einden meer kan lopen ligt in ieder geval niet aan het hart. De voeten worden minder en dat houdt hem tegen.

20 jaar bijgekocht

De doktoren hebben tegen Van der Meer gezegd dat er door de nieuwe hartklep 20 jaar kan bijkomen. Voor Van der Meer is dat een mooi idee. Dat hij in deze tijd leeft is een groot goed. Zijn vader had dezelfde kwaal, hij overleed op 60-jarige leeftijd omdat er destijds nog geen mogelijkheden waren tegen dit soort kwalen. "Als ik in die tijd had geleegd, dan was ik al het hoekje om geweest."

Boodschap: kom op voor jezelf

Van der Meer was eigenlijk te oud voor de openhartoperatie. De grens ligt op 84 jaar en Van der Meer was al 85. Desondanks kreeg hij het voor elkaar. Volgens hem is de operatie er gekomen omdat hij het zelf graag wilde en er ook echt om gevraagd heeft. Mensen die er niet om vragen krijgen het niet voor elkaar. Van der meer heeft dan ook een boodschap voor iedereen die wat wil: kom voor jezelf op, dan kan er meer dan dat je denkt.