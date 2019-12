Duizend Dagen: #4 Bestemming Enschede

We gaan naar Enschede, naar de familie waarom het tussen 1992 en 1994 allemaal draaide, in de doopsgezinde kerk van Rottevalle. Maar vinden we daar wel de antwoorden die we zoeken? Aan de hand van antropoloog Jan Schukkink verdiepen we ons in de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, die zo groeit in Twente. Zo leren we ook Meryam Sumer kennen, bestuurslid van één van de Syrisch-orthodoxe kerken in Enschede. We staan perplex als blijkt dat haar persoonlijke relaas treffende gelijkenissen met het verhaal van Rottevalle heeft.