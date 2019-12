Bromtonen: een ongrijpbaar en onbekend probleem dat steeds groter wordt

"Ik kon er niet meer mee omgaan. Het is verschrikkelijk."

Mensen die dit geluid horen kunnen er veel last van hebben. Dat blijkt wel uit de enquête van Omrop Fryslân. Meer dan 200 Friezen hebben hier op gereageerd en het grootste gedeelte hiervan hoort dagelijks een bromtoon. Meer dan een derde van hun hoort het geluid al enkele jaren en bijna 30 procent hoort het al meer dan 5 jaar. Zowat de helft daarvan (98) geeft het cijfer 8 of hoger voor de hinder die ze hebben van de bromtoon.

Een van hun is Sybren de Boer uit Tzum. Hij is altijd al gevoelig geweest voor geluid, maar sinds twee jaar hij bromtonen. Eerst woonde hij in Berltsum, en is intussen verhuisd naar Tzum, waar hij veel minder last heeft van het geluid. Uitgezonderd de afgelopen zomervakantie. Toen kon hij er niet meer van slapen. "Het zo erg dat ik dacht: als het zo moet hoeft het leven van mij niet meer. Ik kon er niet meer mee omgaan. Het is verschrikkelijk."

Hoewel de tonen vaker voorkomen en mensen er last van hebben, kan de oorzaak in veel gevallen niet worden vastgesteld. 60 procent van de mensen die gereageerd hebben op de enquête weten niet waar het geluid vandaan komt. Diegenen die wel denken te weten waar het geluid vandaan komt noemen uiteenlopende oorzaken (zoals pompen, installaties, gas of zoutwinning, etc.).