Davos blijft nodig voor astmapatiënten zoals Sanne

Sanne is nu driemaal in Davos geweest en zou er in januari voor de vierde keer naar toe, tot ze begin deze maand te horen kreeg dat er geen vergoeding meer is voor de reis van haar zorgverzekering. De Balkster heeft een van de zwaarste vormen van astma, en ze heeft de behandeling erg nodig. Op dit moment lukt sporten sowieso niet: "Ik moet blij zijn als ik zo nu en dan even kan wandelen."

De vorige keer dat ze naar het Alpenland ging merkte ze direct resultaat: "Ik kon toen veel sporten, ik had mijn conditie er zo goed opgebouwd, dat ik vijf dagen per week kon sporten. Nu is dat zo erg naar onderen gegaan, dat ik niets meer kan."