Piet Paulusma maakt zich op voor afscheid van SBS

"Ik moet zeggen dat het wat onwennig voelt. Zo'n lange tijd, iedere dag in actie geweest voor SBS en dan houdt het nu ineens op", vertelt Paulusma. "En ik begrijp nog steeds niet waarom. Dat is mij nooit uitgelegd. Ik krijg veel reacties van mensen die het onbegrijpelijk vinden en zelfs boos zijn."

De Friese weerman was de eerste die mensen opzocht, bijvoorbeeld op campings en bij evenementen. Het beroemdst is de markante weerman misschien wel geworden voor z'n woorden 'oant moarn'.

"Dat hebben wij in het eerste jaar van SBS bedacht", legt Paulusma uit. "Ik ben een Fries en ik wilde dat ook laten horen. Toen vroegen ze mij wat 'tot morgen' in het Fries was. Zo is het begonnen. Iedereen in Nederland zegt dit binnen een half jaar, zeiden ze bij SBS. En dat kwam inderdaad ook zo uit."

Paulusma, die vaste weerman van Omrop Fryslân blijft, is donderdag 2 januari voor het eerst te zien bij zijn nieuwe werkgever: Max. Ook daar zal hij, net zoals bij SBS zijn weersvoorspelling eindigen met oant moarn.

Aankomende maandag zal Paulusma bij de Elfstedenhal in Leeuwarden zijn allerlaatste weerbericht voor SBS presenteren.