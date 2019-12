Gitaar van Emiel van de Hûnekop levert 3500 euro op voor goede doel

De gitaar is gekocht door Richard Algra uit Harkema. Tot kort voor het sluiten van de veiling stond het bedrag nog op 2500 euro, maar Algra kwam daar op Tweede Kerstdag net voor zes uur nog tussen, en mag de gitaar nu meenemen naar huis.

Rolstoelbus

De veiling was voor een goed doel dat Emiel was tegengekomen op Facebook: Gerard en Joyce Sirag uit Koudum. Het echtpaar heeft een rolstoelbus, omdat Joyce een beperking heeft, maar vorige week dinsdag brandde die rolstoelbus plotseling volledig uit.

De speciale bus stond naast het huis van het echtpaar Sirag, toen het in vlammen opging. Waarschijnlijk gebeurde dat door kortsluiting. Gelukkig is er verder niets anders in brand gevlogen, maar het verliezen van de bus, is een grote klap voor de familie. Want zo'n bus is niet makkelijk te vervangen.

Het verhaal sprak Emiel aan, en hij nam het besluit om zijn gitaar te veilen voor het echtpaar uit Koudum. Naast Emiel heeft ook Omrop Súdwest een actie op touw gezet, waar intussen ook al 3500 euro op is binnengekomen. Daar komt nu de 3500 euro van Emiel bij.

Zeer blij

Gerard en Joyce zijn zeer blij met de actie van Emiel: "Wij zijn geraakt door alle aandacht", vertelt Gerard. "En natuurlijk zeer blij met de opbrengst. We hopen zo snel mogelijk weer een bus te kunnen kopen, zodat Joyce weer mobiel is."