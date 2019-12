Er zijn dit jaar 41.125 stemmen uitgebracht op de Friese Top 100

Het stemmen voor de top 100 is op 19 november begonnen met een speciale middag in het centrum van Drachten. En de stemperiode werd ook dit jaar traditioneel afgesloten op tweede kerstdag in de studio's van Omrop Fryslân. Om nog net wat extra stemmen binnen te halen, waren tal van Friese artiesten en bekende Friezen ingezet om samen een telefoonpanel te vormen. Mensen konden bellen om hun eigen top vijf door te geven.

Doel geslaagd

De organisatie van de Friese Top 100 hoopte met de actie boven de 40.000 stemmen uit te komen, en dat is gelukt. Vorig jaar was er een grote groei in het aantal stemmen door een guerrilla-actie voor het nummer 'Ik wie smoar' van Oele Plop.

Dit jaar waren er vergelijkbare acties van artiesten, maar geen enkele actie haalde de respons zoals die van vorig jaar. Wie er dan dit jaar op één staat? Het antwoord wordt op oudjaarsdag gegeven. De Friese Top 100 wordt dan van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds uitgezonden.