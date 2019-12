Honderden Friezen lopen de kerstcalorieën eraf bij speciale wandelingen

Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn op tweede kerstdag weer traditionele kerstwandelingen georganiseerd. Met de kalkoen, rucola of rollade nog achter de kiezen konden mensen de calorieën eraf lopen in Bakkeveen of in Harkema. Minder bekend is de wandeltocht door de Trynwâlden, 'Tryn's Kuier'.