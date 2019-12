Dorpen Wyns, Meidum en Bartlehiem vieren kerst met een eigen film

In samenwerking met leden van de kerstcommissie en een student van NHL/Stenden is het hele dorp uitgenodigd om mee te doen. Het eindproduct is een videokerstverhaal van acht minuten, waarin de kinderen op eigen wijze het Bijbelse kerstverhaal vertellen.

Zowel de kinderen als de spelers komen uit een van de drie dorpen. De inspiratie van de film is een video van vier jaar geleden van een kleine gemeenschap uit Nieuw-Zeeland.