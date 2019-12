Commissaris Brok: "De veestapel door de helft, uit welk ei komt u?"

Verder ging het over de Roomse traditie, waarin Brok opgroeide en hem nog altijd thuis voelt. En over de functie, of zoals hij dat zelf noemt: het ambt als commissaris. "Dat komt niet in de knoei, maar je houdt er wel altijd rekening mee. Ik zal niet lid worden van een sportschool, bijvoorbeeld. En boodschappen doe ik het liefst om acht uur 's ochtends."

Boerenprotesten

Uiteraard kwamen ook Friese zaken aan bod, zoals de statenverkiezingen, de noordelijke samenwerking, het Fries en de boerenacties. Over dat laatste sprak Brok met een sterke betrokkenheid en hij vond het jammer dat hij op de dag van de acties niet zelf op het provinciehuis was.

"Ik heb in die tijd, maar ook eerder al, veel met boeren gesproken. Het is een belangrijke sector waaraan onze provincie veel heeft te danken. De boerensector is hier zo sterk verbonden met de gemeenschap. Nog steeds. Als je dan hoort dat mensen zeggen dat de veestapel wel door de helft kan, dan zeg ik: uit welk ei kom jij? Er moet wel wat veranderen, want concepten uit het verleden zijn niet die van de toekomst. Dat weten de boeren zelf ook wel. Maar de innovatieve kracht in de sector is zo groot. Daar komen we al een heel eind mee!"

