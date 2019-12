Terugkijken: de historische reis van palingaak Kornelis Ykes II

De palingaak Korenlis Ykes II is een replica die in 2009 is gebouwd om de geschiedenis voor latere generaties te behouden. De tocht van deze zomer maakte het verhaal compleet. Op 15 juni begon de reis, met echte leven paling onderin het schip.

De schippers waren uitgenodigd door Sustainable Eal Group, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor duurzaam palingvissen. "Dit jaar hadden zij een congres in Londen en daar wilden ze heel graag een schip hebben wat destijds paling vervoerde. Wij wilden al langer naar Londen toe en ervoeren hoe het was om met zo'n palingaak op zee te varen. Het kwam dus allemaal mooi uit", zo vertelt Johannes Hobma.

Onder Tower Bridge door

Zes dagen later, op 21 juni, voer het schip onder de Tower Bridge door. Rinus Grondsma weet nog goed wat het gevoel op het schil was. "Het was een heel speciaal moment. Toen we de Tower Bridge in zicht kregen, stonden we allemaal met kippenveld en tranen in de ogen. Het was een historisch moment."

In de toekomst is de bemanning van plan ook andere plekken aan te doen. "Dit smaakt naar meer". lacht Hobma. "Volgend jaar hebben we Sail Amsterdam, waar we sowieso naar toe gaan. In 2021 is het de bedoeling dat we naar Denemarken gaan, dat is ook weer een historische reis."

Maar ook Engeland kan over een paar jaar wel weer een bezoek verwachten. "We zijn alweer gevraagd of we in 2020 weer terug willen komen naar Londen. Die mensen daar waren dolenthousiast!"