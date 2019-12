Terugkijken: de invasie van de eikenprocessierups

De rupsen zitten in eikenbomen omdat ze van de blaadjes van deze boom houden. De eikenboom komt vooral voor op zandgrond, dus in de Stellingwerven, Opsterland, maar ook in het bos van Gaasterland. Door de milde winters en een gebrek aan natuurlijke vijanden is ons land een mooie plaats voor de beestjes. Met als gevolg dat de eikenbomen deze zomer vol zaten met nesten en rupsen.

Bestrijding

Gemeenten en boswachters hebben geprobeerd de beestjes te bestrijden door ze op te zuigen of te verbranden. Bestrijders wisten niet waar ze naartoe moesten om het beestje te verdelgen, zo druk was het. In deze tijd van het jaar hebben de rupsen, die eerder zijn uitgegroeid als nachtvlinders, al eitjes in de eikenbomen gelegd.