Duizend Dagen: #3 De kunst van het knikkeren

In april 1992 is Rottevalle opeens vier kinderen rijker. Vier jonge jongens, die elke ochtend hun matrasje moeten oprollen om ruimte te maken. Die elke dag opnieuw zien hoe hun ouders gebukt gaan onder angst. Kunnen zij wel kind zijn? En zo ja: hoe dan? We spreken met meester Tom de Boer, diens vrouw Akky. En met Nynke Sietsma, die nog niet zo lang geleden contact had met haar bijzondere klasgenootjes van toen. Zelf leggen we de eerste, voorzichtige contacten met de familie. Maar: willen zij nog wel terugblikken?