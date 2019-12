Kringloopwinkel Sneek verwacht na zomer 2020 te heropenen: "Schouders eronder"

Op 14 juni legde een uitslaande brand de kringloopwinkel aan de Professor Zernikestraat in de as. De winkel had toen net een grote verbouwing achter de rug en zou op 15 juni feestelijk worden heropend.

"Vooral het moment was bizar, omdat we net druk bezig waren met alle voorbereidingen voor de heropening van de kringloopwinkel", vertelt Helmhout. "Iedereen was in een feeststemming en een jubelstemming en ineens ontstond die uitslaande brand. Binnen een uur was het allemaal gedaan en was er niets meer van over. Voor ons, voor alle vrijwilligers en medewerkers, was het een behoorlijke slag."

Grote impact

Toen de brand uitbrak waren er zo'n dertig vrijwilligers in de winkel en een aantal klanten, maar niemand raakte gewond. Helmhout: "Geluk bij een ongeluk was, dat we anderhalve maand daarvoor een ontruimingsoefening hadden geoefend. Dus het bleef opvallend rustig, mensen wisten precies wat ze moesten doen. Daarmee is erger voorkomen en hebben we het alleen over materiële schade."

De brand heeft desondanks veel impact gehad op de medewerkers. Ze hebben meteen professionele ondersteuning gekregen en elke week konden ze er tijdens speciale koffiemomenten met elkaar over praten. "Dat heeft heel veel geholpen en nu zijn we echt in de opbouwfase voor de herbouw", zegt Helmhout. "Je merkt dat de mensen er ook weer zin in hebben en dat ze het nog mooier willen maken dan dat het was. Dus we willen echt de schouders er weer onder zetten."

Gesprekken over herbouw

In januari zijn er vervolggesprekken met de verhuurder over de herbouw, vertelt Helmhout. "We verwachten wel dat we na de zomer volgend jaar in Sneek weer kunnen openen."