Tachtig deelnemers aan kerstwandeling in Oldeberkoop

In Oldeberkoop werd op woensdag al door zo'n tachtig deelnemers gewandeld. Sinds 2012 is daar op Eerste Kerstdag een zogeheten kerstverhalenwandeling. Schrijver Karst Berkenbosch leidde de tocht en vertelde onderweg het nodige over de geschiedenis van de streek.

Bij ouderencentrum It Kamphuus vertelde Berkenbosch ook nog een kerstverhaal, terwijl de wandelaars aan de soep met broodjes zaten. Dat de bijzondere verhalenwandeltocht in Oldeberkoop echt een traditie is geworden, blijkt wel uit het feit dat Berkenbosch ook voor volgend jaar al weer is geboekt.

Een aantal van de verhalen van Berkenbosch is gebundeld in het boek 'Van huizen en huisjes', dat eerder dit jaar werd uitgebracht.