Terugkijken: Molen De Hond in Paesens kan weer malen

Beide molens waren in slechte staat. Bij de molen in Holwerd moest onder andere werk verzet worden aan de wieken en de schroef. Het maalwerk in molen De Hond bij Paesens was verwaarloosd en draaide niet meer. Het stond al sinds 1950 stil. Nu is al het binnenwerk waar nodig vervangen en zijn de slechte balken vervangen.

Voorzitter Wiepke Schukken is blij dat het werk nu klaar is. "De molen is voor het gebied hier een toeristische trekker. Veel mensen komen langs om even binnen te kijken." Het is de bedoeling dat er ook weer gemaald gaat worden. Molenaar Wim Rietdijk is daar helemaal klaar voor. "Ja, alles werkt weer. Het wordt alleen wel veevoer, want wil je het zo verkopen dan moet je voldoen aan strenge hygiëne-eisen."