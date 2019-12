"Nog geen concrete interesse voor spelers van SC Heerenveen"

In gesprek met sportverslaggever Roelof de Vries geeft Hamstra aan dat een Deense club zich heeft gemeld voor Emil Frederiksen. De 19-jarige Deense middenvelder heeft een contract tot en met 2022 bij SC Heerenveen, maar mag wel aan een andere club verhuurd worden. Ook schijnt er interesse te zijn voor de Servische linksbuiten Nemanja Mihajlovic.

Eigen huurlingen blijven

Voor de eigen huurlingen Jens Odgaard en Sven Botman geldt dat ze blijven bij SC Heerenveen. Aanvaller Odgaard wordt gehuurd van de Italiaanse club Sassuolo en verdediger Botman heeft een contract bij Ajax.

Van Hau mee op trainingskamp

Goed nieuws is ook dat Doan Van Hau meegaat op trainingskamp naar Girona. Dat was nog onzeker, omdat er tegelijkertijd ook een Aziatisch Kampioenschap onder de 23 jaar is, maar de linksback uit Vietnam is niet geselecteerd door de bondscoach van zijn geboorteland.