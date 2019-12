Marianne van der Pal over monstertraining van haar man Stefan: "Twee borden bami en hij was weer het heertje"

De training verliep bijna geheel volgens plan. "Stefan was alleen erg misselijk op een bepaald moment, daar baalde hij enorm van", vertelt Marianne. "Dat komt waarschijnlijk omdat zijn lichaam te moei was. Daarna heeft hij geslapen en toen was de misselijkheid over. Dat zijn dingen die we meenemen in de aanloop naar de echte zwemelfstedentocht."

Bijzonder

Marianne stond de afgelopen dagen geregeld aan de zijkant van het zwembad om haar man te steunen. "Ik denk er niet zo bij na dat dit heel bijzonder is. Het komt meer door de mensen er omheen en de reacties van anderen dat ik af en toe denk: oh ja, het is wel bijzonder wat hij doet."

Bami

Na zestig uur zwemmen kwam Van der Pal moe en vooral hongerig thuis. "Hij heeft twee borden bami opgegeten en viel toen op de bank in slaap", lacht zijn vrouw. Over het vervolgtraject kan ze nog niet veel zeggen. "Stefan moet nu eerst herstellen van deze training. In de voorjaarsvakantie zit hij er over na te denken om 48 uur achter elkaar te zwemmen. En wanneer het weer wat beter wordt, gaat hij meer in open water trainen."

Sponsoring

Op de vraag hoe het gaat met de sponsors voor Stefan's zwemelfstedentocht vertelt Marianne dat er progressie is. "We zijn druk bezig met het aanvragen van de vergunningen en met sponsoren. De basis moet goed zijn, dus daar focussen we ons nu eerst op."