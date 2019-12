Terugkijken: "Fijn oud worden in De Peinder Mieden"

"We zijn hier gelukkig, dit is de plek waar we oud willen worden." Marianne van Staveren kijkt vanuit haar woonkamer uit over het Peinder Kanaal. Sinds maart dit jaar woont ze met haar man Cor in het natuurgebied De Peinder Mieden. Haar kat komt uit de verte aanlopen: "Het is hier een waar paradijs voor hem. Altijd wel ergens een muisje te vinden." De familie Van Staveren zijn nu gelukkig, maar een aantal jaar geleden was dat wel anders. Toen twijfelden ze of ze er wel goed aan hadden gedaan om hun huis in Oudega te verkopen.

Lastige aanloop

Die twijfel had alles te maken met de procedures en vertragingen die het natuur- en landschapsproject troffen. In 2008 werd het plan bedacht om in het gebied De Peinder Mieden een duurzame woonwijk te bouwen. Het gebied, dat voor de landbouw werd gebruikt, moest worden veranderd in een natuurgebied waarin gewoond mocht worden. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Maar door de financiële crisis lukte het niet genoeg belangstellenden te vinden. Dat lukte pas in 2016.

Definitief bestemmingsplan

Toen ontstond er opnieuw vertraging. Tegen het gewijzigde bestemmingsplan werd bezwaar aangetekend. Na overleg met de bezwaarmakers kon het bestemmingsplan in juli definitief worden vastgelegd. In 2018 begon de bouw van de eerste woningen.