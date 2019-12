Elfstedenzwemmer Stefan van der Pal: "Ik kan mijn tempo goed vasthouden"

Van der Pal doet deze trainingen in aanloop naar zijn Elfstedenzwemtocht in de zomer volgend jaar. "Het oorspronkelijke plan was dat ik vijf dagen 12 uur zou zwemmen, maar dat paste niet in het schema van het zwembad", vertelt de tri-atleet uit Leeuwarden. "Vandaar dat we er drie dagen van 12 uur en één dag van 24 uur van hebben gemaakt."

Steun van Orca-zwemmers

Leden van zwemclub Orca zwommen op de laatste trainingsdag met Van der Pal mee om hem te steunen tijdens zijn 24-uursmarathon. "Dat was echt fantastisch", glundert de zwemmer. "Ze hadden zelfs nog geld ingezameld. Geweldig!"

Van der Pal is zeer te spreken over het verloop van de monstertrainingen. "Ik moet er voor zorgen dat ik goed blijf eten en drinken. Ik maak powernaps van 20 minuten, wat erg goed werkt. Als ik vermoeid raak, dan pak ik zo'n rustmomentje. Het is niet dat ik echt slaap, ik lig gewoon eventjes lekker op een stretcher om warm te worden en daarna ga ik weer. Dan voel ik me weer supergoed."