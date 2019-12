Terugkijken: Het einde en een nieuw begin voor Sybrandy's Speelpark

Op dit moment heeft Jaarsma meer dan 100.000 euro aan donaties binnen, plus een lening van 400.000 euro van de gemeente De Fryske Marren. "Het kan nu bijna niet meer misgaan. We moeten nog een paar laatste vergunningen tekenen en dan kunnen we beginnen met de verhuizing", laat Jaarsma weten.

Met een beetje geluk

Hij hoopt op 2 april 2020 open te kunnen, al is dat optimistisch. "Wanneer we deze winter vorst aan de grond hebben, lopen we meteen al vertraging op. En het is al een zeer strakke planning. We moeten dus een beetje geluk hebben, maar dat hebben we tot nu toe elke keer nog gehad."