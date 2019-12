Ga je mee op plantenjacht aan het einde van het jaar?

Tussen Eerste Kerstdag en 3 januari kun je bloeiende planten melden bij Floron. Vorig jaar werden er maar liefst 537 plantensoorten gevonden die in bloei stonden. Een jaar eerder waren dat er nog 429.

Top 10 winterbloeiers

Planten zoals straatgras, madeliefjes en vogelmuur kunnen het gehele jaar door bloeien. Deze soorten staan de afgelopen vijf jaar steevast in de top 10 van de zogenoemde winterbloeiers. Wanneer er niet veel vorst is en de temperaturen iets oplopen, kunnen voorjaarsbloeiers zoals sneeuwklokjes en de hazelaar ook al gaan bloeien.

Geen tuinplanten

Deelnemers aan de plantenjacht wordt gevraagd om een uur lang alle wilde en verwilderde planten in bloei te tellen en door te geven aan Floron. Tuinplanten tellen niet mee. Volgens Floron is er nog niet zo veel bekend over winterbloeiers. Met de plantenjacht wil de organisatie daar verandering in brengen.