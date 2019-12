Erik valt grote liefde Bran in de armen bij All You Need Is Love

De romantische ontmoeting vond plaats in Zwitserland, waar presentator Robert ten Brink vier dames en Erik herenigde met hun grote liefdes. In het geval van Erik was dat Bran uit Bali. Beide mannen hadden elkaar ontmoet via Tinder en het was liefde op het eerste gezicht.

Best bekeken

All You Need Is Love met presentator Robert ten Brink is traditiegetrouw het best bekeken programma op kerstavond. Diverse verliefde stelletjes worden met hun grote liefde herenigd, die vanuit de hele wereld naar Nederland worden gehaald.