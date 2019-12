Duizend Dagen: #2 Annie van het brood

Journalisten Wieberen Elverdink (Leeuwarder Courant), Diane Romashuk (Friesch Dagblad) en Karen Bies (Omrop Fryslân) maakten DUIZEND DAGEN. Een vijfdelige podcast over de bijzondere geschiedenis van het kerkasiel in Rottevalle. Dit is een samenwerkingsproject van Finster op Fryslân, gesteund door de Provinsje Fryslân. Beeld in logo: Jentsje Popma.