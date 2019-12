Kunstkoeien bij kaasfabriek A-ware in Heerenveen gestolen

Op het gras voor de fabriek zijn twee spandoeken geplaatst met daarop de tekst "Om de halvering van de veestapel te voorkomen, hebben wij de helft van deze koeien meegenomen".

De woordvoerder van A-ware heeft in verschillende media laten weten de kunstkoeien graag terug te willen hebben. Het bedrijf heeft een beloning voor de vinder in petto: zijn of haar gewicht in kaas.