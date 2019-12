Duizenden bezoekers voor kerstdiensten in Drachtster Bethelkerk

In totaal zijn er deze dagen zes diensten, verspreid over drie dagen. Voormalige voorganger Orlando Bottenbley is ook aanwezig om diensten te leiden. Wat is volgens hem de kracht van de Bethelkerk?

"We verkondigen het evangelie op een hedendaagse, sprankelende, inspirerende manier die bij de tijd is. We blijven bij die oude traditionele boodschap van Jezus Christus' komst naar deze wereld, maar we gieten dat in een jasje dat top is en dat spreekt de mensen aan. Mensen gaan hier anders vandaan dan dat ze gekomen zijn. Ze vertellen dat weer aan anderen en die willen dat ook een keer meemaken en zo zien we het groeien en groeien."

Wat is volgens hem de kracht van kerstdiensten? "Veel Friezen hebben een kerkelijke achtergrond, maar komen niet meer in de kerk. Kerst roept verbondenheid op, men denkt terug aan de sfeer van vroeger. Daardoor gaat er toch weer iets leven bij mensen, ook al hebben ze niet veel meer met het geloof. Het is onze overtuiging als het ons lukt om de boodschap van Gods liefde te verkondigen, dan kan het niet anders dan dat je niet een keer per jaar komt, maar dat je er iedere week naar toe wilt."