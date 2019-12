Gaswinningsbedrijf geeft buren gaswinningsput Noordwolde cadeaubon voor overlast

Vermilion wil de komende jaren veel meer gas winnen in Noordwolde. Het bedrijf krijgt daar voorlopig ook de ruimte voor, want de gemeente Weststellingwerf verloor een procedure tegen deze uitbreiding van de gaswinning.

Bezorgdheid over uitbreiding

Naast de gemeente maken ook sommige omwonenden zich zorgen over die uitbreiding. Daniël Oostra uit Zandhuizen is vooral bezorgd over het risico op bodemdaling. Oostra woont, zoals veel mensen in het dorp, in een wat oudere boerderij en zit niet te wachten op de bodemdaling.

De voorspelling van Vermilion dat de bodem in Noordwolde en omgeving niet meer dan 4 centimeter zal zakken, vertrouwt hij niet. Op diverse andere gaswinningslocaties in Nederland was de bodemdaling groter en sneller dan van tevoren berekend.